Çin'de Çöken Madende Can Kaybı 6'ya Yükseldi
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HOHHOT, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken madende hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 47 kişi ise halen madende mahsur.
HOHHOT, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken madende hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 47 kişi ise halen madende mahsur.
Kurtarma merkezinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, kurtarma görevlileri, Alşaa'da Çarşamba günü saat 13.00 civarında (TSİ 08.00) çöken açık madenin enkazından 6 kişiyi çıkardı.
Yaralı durumdaki 6 kişi, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki bir hastaneye kaldırıldı. Zamanında ve etkin tedavi alan yaralılar şu an iyi durumda.
Madenin çökme nedeni ise araştırılıyor. Olayla ilgisi olan kişiler polis gözetimi altında.
Bölge yönetimi, maden kazası sonrasında iş yeri güvenliğine ilişkin kapsamlı bir revizyon başlattı.