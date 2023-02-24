Çin'de Çöken Kömür Madeninde Kurtarma Çalışmaları Hızlandırıldı

HOHHOT, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kömür madeninin çökmesinin ardından alanda arama ve kurtarma çalışmaları hızlandırıldı.

HOHHOT, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kömür madeninin çökmesinin ardından alanda arama ve kurtarma çalışmaları hızlandırıldı. Yerel yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, çalışmalarda son teknoloji ekipmanların kullanıldığını ifade etti.

Alşaa Sol Sancağı'nda bulunan kömür madeni, Çarşamba günü yerel saatle 13.00 sularında çökmüştü. Bölgenin acil durum müdahale merkezinde bugün saat 14.00'da yapılan basın toplantısında, göçükten 6 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği açıklandı. Öte yandan 47 kişi ise hala madende mahsur.

Bölgenin itfaiye ve arama kurtarma ekibinden Cheng Xiangdong, kurtarma görevlilerinin göçüğün yoğun olduğu alanları tespit etmek için uyduyla uzaktan algılama teknikleri ve yerinde gözlem yöntemleri kullandığını söyledi.

Cheng, arama kurtarma faaliyetlerinin alanını daraltmak adına çöken bölgenin iki ve üç boyutlu görüntülerini çizmek için ayrıca insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı.

Cheng, "Arama ve kurtarma alanını belirledikten sonra, mahsur kalan kişilerin konumlarını kesinleştirmek için yaşam dedektörleri, arama kurtarma köpekleri ve diğer yöntemlerden faydalanıyoruz. Daha kesin sonuçlu arama kurtarma çalışması yürütmek için araç GPS'i, metal dedektörleri ve diğer ekipmanlar da kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Halihazırda alanda toplam 1.155 kişiden oluşan 23 kurtarma ekibi çalışma yürütüyor.

Kömür madeninin çökme nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Olaya dair şüpheliler soruşturma kapsamında gözaltına alındı.