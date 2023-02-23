Çin'de Çöken Kömür Madeninde Arama Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başladı Güncel Haberler HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken kömür madeninde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. HOHHOT, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken kömür madeninde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara, kurtarma sahasında meydana gelen büyük bir heyelan nedeniyle ara verilmişti. Olayda şu ana kadar dört kişinin öldüğü teyit edilirken, 49 kişinin madende mahsur kaldığı bildirildi. Kurtarma merkezinin verdiği bilgiye göre kurtarma ekipleri dördü ölü, altısı yaralı olmak üzere 10 kişiyi göçükten çıkardı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hızla hastanelere sevk edildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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