Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" talimatını verdi.

Kurtarma ekipleri şu ana kadar 5 kişiyi göçükten çıkarmayı başardı.

Bir restoran, bir kafe, bir otel ve konutların bulunduğu 6 katlı binanın arka bölümü çökmüştü. Yetkililer, çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişi ile temas kurulabildiğini bildirmişti.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.