Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı

AA - Emre Aytekin - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" talimatını verdi.

Kurtarma ekipleri şu ana kadar 5 kişiyi göçükten çıkarmayı başardı.

Bir restoran, bir kafe, bir otel ve konutların bulunduğu 6 katlı binanın arka bölümü çökmüştü. Yetkililer, çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişi ile temas kurulabildiğini bildirmişti.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Hunan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title