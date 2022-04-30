Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı
AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" talimatını verdi.
Kurtarma ekipleri şu ana kadar 5 kişiyi göçükten çıkarmayı başardı.
Bir restoran, bir kafe, bir otel ve konutların bulunduğu 6 katlı binanın arka bölümü çökmüştü. Yetkililer, çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişi ile temas kurulabildiğini bildirmişti.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AA / Emre Aytekin - Güncel