Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çin'in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Çin'in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken sekiz katlı binada can kaybı arttı. Çin basınında yer alan haberlerde, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi.
Şu ana kadar enkazdan 10 kişiyi sağ çıkaran ekipler, kurtarılan 10'uncu kişiye yaklaşık 132 saat sonra ulaştı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel