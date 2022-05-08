Çin'de Çocuklarda Sebebi Belirsiz Hepatit Vakası Kaydedilmedi - Haberler

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Çin'de Çocuklarda Sebebi Belirsiz Hepatit Vakası Kaydedilmedi

Xinhua - Güncel
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Çin'de Çocuklarda Sebebi Belirsiz Hepatit Vakası Kaydedilmedi

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede çocuklarda henüz sebebi bilinmeyen akut hepatit vakası bildirilmediğini açıkladı.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede çocuklarda henüz sebebi bilinmeyen akut hepatit vakası bildirilmediğini açıkladı. Komisyon, her düzeydeki sağlık yetkilileri ile tıbbi kurumların durumu yakından ve sürekli olarak takip ettiğini belirtti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Haberler

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