Çin'de, Çin Yeni Yılı'nı Karşılamak İçin Eriyik Demirden Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Mizhi ilçesinde, eriyik demir kullanılan havai fişeklerle muhteşem bir gösteri düzenlendi. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Mizhi ilçesinde, eriyik demir kullanılan havai fişeklerle muhteşem bir gösteri düzenlendi. "Demir çiçekler" adıyla düzenlenen gösteri, bu yıl 22 Ocak'a denk gelen Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için gerçekleştirildi. Çin'de geleneksel bir eğlence olan, havai fişek olşturmak için eriyik demir fırlatılması genelde festival kutlamalarında yapılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an kentinden bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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