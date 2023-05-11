Çin'de Çilek Üretimi Dijital Teknolojilerle Geliştiriliyor

ANONS 1 (İngilizce): ZHAO JİNZHENG, Xinhua muhabiri: "Tarımsal sensörler, otomatik robotlar, akıllı sulama ve gübreleme sistemi gibi akıllı cihazların çilek ekiminde kullanıldığını görmek insanı şaşırtıyor.

ANONS 1 (İngilizce): ZHAO JİNZHENG, Xinhua muhabiri:

"Tarımsal sensörler, otomatik robotlar, akıllı sulama ve gübreleme sistemi gibi akıllı cihazların çilek ekiminde kullanıldığını görmek insanı şaşırtıyor. Bugün tatlı çileklerin arkasındaki dijital teknolojileri keşfetmek için Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Changfeng ilçesine geldik."

Yıllık 350.000 tonun üzerinde çilek üretimiyle Changfeng ilçesi, Çin'deki en büyük çilek üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Son yıllarda yerel yönetim, çileklerin dijital ekimini teşvik etmek için Nesnelerin İnterneti ve büyük veri gibi ileri teknolojileri kullanıyor.

SES 1 (Çince): WANG QİUCHEN, Dijital gösteri bahçesinin yöneticisi:

"Çilek yetiştirme sürecinin baştan sona gözetim altında ilerlemesini sağlamak ve standartlara uygun bir ekim gerçekleştirmek amacıyla dijital sergi bahçesindeki hemen hemen tüm ekipmanlar internete bağlı bulunuyor.

Test bahçesindeki verimin geleneksel ekim bahçesine kıyasla yüzde 30 daha yüksek olması bekleniyor. Öte yandan gübre kullanımı yüzde 30, zirai ilaç kullanımı ise yüzde 60 oranında azaltıldı."

Changfeng ilçesi, yerel çilek sektörünün dijitalleşmesini ilerletmek için bir internet platformu kurdu. Bu platform, çeşitli tarımsal verilerin yanı sıra kalite kontrol ve satış verilerinin toplanmasını sağlıyor.

SES 2 (Çince): YAO JUN, Entegre Yenilik Merkezi'nin Müdür Yardımcısı:

"Bu, Changfeng ilçemizin çilek sektörünün internet platformu. 2021'de kullanıma açıldı. Sisteme bağlı tüm dijital ekim tesisleri, ekim verilerini platforma gerçek zamanlı olarak iletebiliyor. Böylece çiftçiler bu platform üzerinden sıcaklık, nem, böcek hasarı ve ilgili diğer verilerle çileklerin yetiştirilme koşullarını doğrudan izleyebiliyor."

ANONS 2 (İngilizce): ZHAO JİNZHENG, Xinhua muhabiri:

"Yerel köylüler arasında çilek, bolluğun meyvesi olarak biliniyor. Changfeng ilçesinde 80.000'in üzerinde çilek yetiştiricisi yaşıyor ve çilek sektörü zincirinin yıllık hacmi 10,8 milyar yuana (1,56 milyar ABD doları) ulaşıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.(XHTV)