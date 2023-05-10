Çin'de Cilalı Taş Devrine Ait 5.000 Yıllık Yerleşim Alanında Keşif Yolculuğu

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Ma'anshan kentinde yer alan Lingjiatan kalıntıları, 5300 ila 5800 yıl öncesine tarihlenen ve toplam alanı yaklaşık 1,6 milyon metrekareyi bulan, Cilalı Taş devrine ait bir yerleşim bölgesi olarak öne çıkıyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Ma'anshan kentinde yer alan Lingjiatan kalıntıları, 5300 ila 5800 yıl öncesine tarihlenen ve toplam alanı yaklaşık 1,6 milyon metrekareyi bulan, Cilalı Taş devrine ait bir yerleşim bölgesi olarak öne çıkıyor.

Lingjiatan, 1985 yılında keşfedilmesinden bu yana bölgede çıkarılan yeşim taşı ile tanınıyor.

Arkeologlar Lingjiatan'ın, 5000 yıllık Çin medeniyetinin bir mirası olan Liangzhu kültüründen önce var olduğuna ve aralarında müteakip bir ilişki bulunduğuna inanıyor.

SES (Çince): ZHANG XİAOLEİ, Arkeolog:

"Şu anda Lingjiatan'ın dış kısmında yer alan hendeğin kazı alanındayım. Kazı sayesinde hendeğin genişliğini ve yapısını öğrendik ve hendeğin altında geç Lingjiatan dönemine ait çok sayıda seramik parçası bulduk. Dış hendeğin güney tarafı, Lingjiatan'ın kireç taşı tepesini oluşturuyor. Bu bölgeyi açıp incelediğimizde bu bölümde yapay taş döşemesi yapıldığını gördük. Bu keşif, Lingjiatan yerleşiminin arkeolojik açıdan anlaşılmasında büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor."

Ma'anshan'da, 6-8 Mayıs tarihlerinde Cilalı Taş devrine ait eserlerle ilgili bir kültür forumu düzenlendi. Etkinlikte, en son arkeolojik bulguların yer aldığı bir serginin yanı sıra bölgenin korunması ve kazılması konulu konferanslar düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca, Lingjiatan Ulusal Arkeoloji Parkı için bir belgesel tanıtımı ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ma'anshan'dan bildiriyor. (XHTV)