Çin'de Çiftçilerin Hasat Festivali Tüketim Sezonu Başladı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bu yılki çiftçilerin hasat festivali sonbahar tüketim sezonu Cuma günü Beijing'de başladı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, 2018'den bu yana beş kez düzenlenen tanıtım etkinliği bugüne kadar toplam 80 milyar yuanın (yaklaşık 11,09 milyar ABD doları) üzerinde tarımsal ürün satışını teşvik etti.

Bakanlığa göre, kaliteli çiftlik ürünlerinin tüketimini artıran tanıtım faaliyetleri bu yıl üç ay boyunca devam edecek. 500.000'den fazla ticari kuruluşun etkinliklere katılması bekleniyor.

Bakanlık, Taobao & Tmall Group, JD.com, Pinduoduo, Meituan ve Freshippo gibi Çinli e-ticaret devlerinin Çin'in kentsel ve kırsal tüketim pazarlarını teşvik etmek için kupon ve indirim gibi promosyonlar başlatacağını söyledi.