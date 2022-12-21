Çin'de "Çiçek Açan Yankılar" Sergisi Güncel Haberler BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Zamanlar Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi, ses ve modern sanatın bir kombinasyonunu ön plana çıkaran "Çiçek Açan Yankılar" sergisindeki bir sanat enstalasyonunu inceliyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Zamanlar Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi, ses ve modern sanatın bir kombinasyonunu ön plana çıkaran "Çiçek Açan Yankılar" sergisindeki bir sanat enstalasyonunu inceliyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Sizce asgari ücret 9.000 ? olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) December 20, 2022 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Pekin Güncel Haberler

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