Çin'de "Çiçek Açan Yankılar" Sergisi
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BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Zamanlar Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi, ses ve modern sanatın bir kombinasyonunu ön plana çıkaran "Çiçek Açan Yankılar" sergisindeki bir sanat enstalasyonunu inceliyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Zamanlar Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi, ses ve modern sanatın bir kombinasyonunu ön plana çıkaran "Çiçek Açan Yankılar" sergisindeki bir sanat enstalasyonunu inceliyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Sizce asgari ücret 9.000 ? olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) December 20, 2022
Kaynak: Xinhua / Güncel