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Çin'de "Çiçek Açan Yankılar" Sergisi

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Çin'de 'Çiçek Açan Yankılar' Sergisi

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Zamanlar Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi, ses ve modern sanatın bir kombinasyonunu ön plana çıkaran "Çiçek Açan Yankılar" sergisindeki bir sanat enstalasyonunu inceliyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Zamanlar Sanat Müzesi'nde bir ziyaretçi, ses ve modern sanatın bir kombinasyonunu ön plana çıkaran "Çiçek Açan Yankılar" sergisindeki bir sanat enstalasyonunu inceliyor, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Pekin Güncel Haberler

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