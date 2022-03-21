Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçak düştü - Haberler

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Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçak düştü

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.

133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Yolcu Uçağı, Boeing 737, Kunming, Güncel, Haberler

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