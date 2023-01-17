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Çin'de Çevrimiçi Perakende Satışları 2022'de Yüzde 4 Arttı

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Çin'de Çevrimiçi Perakende Satışları 2022'de Yüzde 4 Arttı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede 2022'deki çevrimiçi perakende satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artışla 13,8 trilyon yuana (yaklaşık 2 trilyon ABD doları) çıktı.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede 2022'deki çevrimiçi perakende satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artışla 13,8 trilyon yuana (yaklaşık 2 trilyon ABD doları) çıktı.

NBS verilerinde satışların dökümüne bakıldığında, fiziksel malların çevrimiçi satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 yükseldiği görüldü.

Geçen yıl ülkenin tüketici mallarının perakende satışlarının toplamı bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 azaldı ancak Aralık ayı verileri tüketimde toparlanma eğilimi olduğunu gösterdi.

Tüketim, Çin'in 2022'deki yüzde 3'lük GSYİH büyümesine yüzde 32,8 katkı sağladı. NBS Direktörü Kang Yi, "Çin hala dünyanın ikinci büyük tüketim pazarı ve dünyadaki en büyük çevrimiçi perakende pazarı" dedi.

Kang, geniş tüketici topluluğuna, çevrimdışı harcama faaliyetlerinin toparlanmasına, yeni tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına ve istikrarlı istihdamın yanı sıra istikrarlı gelir artışına işaret ederek 2023'te tüketim pazarına "güvenin tam olduğunu" ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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