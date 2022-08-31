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Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

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Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

Çin'in cep telefonu imalatı ve bu kalemdeki ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre düştü.

Çin'in cep telefonu imalatı ve bu kalemdeki ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre düştü.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde üretilen cep telefon sayısı yıllık bazda yüzde 3,6, ihracatı ise yüzde 11,5 azaldı.

İlk 7 ayda 665 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 863 milyon cep telefonu üretildi, bunun 470 milyon birimi yurt dışına ihraç edildi.

Üretilen akıllı telefon sayısı da geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

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