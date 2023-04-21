Çin'de Çeltik Üretiminde Akıllı Teknolojiler Kullanılıyor

PENGSHAN, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Meishan'ın Pengshan bölgesinin Gongyi kasabasındaki akıllı çeltik tarım arazisinde akıllı çeltik fidesi yetiştirme sistemi görülüyor, 20 Nisan 2023.

Pengshan Bölgesi, dijital akıllı çeltik tarımı arazi üssünün inşasını hızlandırmak için çaba gösteriyor. Üste çeltik tarımının verimliliğini artırmak için yetiştirme ve ekim sürecinde akıllı makineler kullanılıyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)