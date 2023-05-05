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Çin'de Çeltik Ekimi Yüksek Teknolojiyle Yapılıyor

Çin'de Çeltik Ekimi Yüksek Teknolojiyle Yapılıyor

Güncel Haberler

TİANJİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çeltik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye kararlı olan Çin'in Tianjin kenti, verim artışı için Nesnelerin İnterneti ve uzaktan algılama uydusu gibi teknolojilerden yararlanıyor.

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TİANJİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çeltik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye kararlı olan Çin'in Tianjin kenti, verim artışı için Nesnelerin İnterneti ve uzaktan algılama uydusu gibi teknolojilerden yararlanıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Çeltik Güncel Haberler

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