Çin'de Çeltik Ekimi Yüksek Teknolojiyle Yapılıyor
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TİANJİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çeltik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye kararlı olan Çin'in Tianjin kenti, verim artışı için Nesnelerin İnterneti ve uzaktan algılama uydusu gibi teknolojilerden yararlanıyor.
TİANJİN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çeltik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye kararlı olan Çin'in Tianjin kenti, verim artışı için Nesnelerin İnterneti ve uzaktan algılama uydusu gibi teknolojilerden yararlanıyor.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4figureIndex5
Kaynak: Xinhua / Güncel