Çin'de Çay Yetiştirilen Dağlarda Çiçek Açan Şeftali Ağaçları Turistlerin Gözdesi Oldu
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İlkbaharın gelmesiyle birlikte birçok turist çay yetiştirilen dağlarda çiçek açan şeftali ağaçlarını görmek için Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Zhaoping ilçesine geldi.
İlkbaharın gelmesiyle birlikte birçok turist çay yetiştirilen dağlarda çiçek açan şeftali ağaçlarını görmek için Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Zhaoping ilçesine geldi.
Yerel hükümet, çay sektörü zincirini genişletmek amacıyla turizmle çay sektörünü birleştirme konusunda çalışmalar yapıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hezhou'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel