Çin'de Çatılara Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde 2030'da Karbondioksit Oranında Azalma Öngörülüyor

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çatılara kurulan fotovoltaik güneş panellerinin karbon azaltma potansiyeline ilişkin bir çalışma yapan Çin ve diğer ülkelerden bilim insanları, bu panellerin 2030 yılında 2,72 milyar ton kadar karbondioksitin dengelenmesine yardımcı olacağı sonucuna vardı.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çatılara kurulan fotovoltaik güneş panellerinin karbon azaltma potansiyeline ilişkin bir çalışma yapan Çin ve diğer ülkelerden bilim insanları, bu panellerin 2030 yılında 2,72 milyar ton kadar karbondioksitin dengelenmesine yardımcı olacağı sonucuna vardı.

Nature Communications dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, çatılara kurulan güneş panelleri başta yüksek enerji tüketimi ve bina yoğunluğuna sahip kentlerde olmak üzere, enerji geçişi ve iklim hedeflerine ulaşmada önemli rol oynuyor. Bilim insanları, çatı alanlarının belirlenmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle, büyük bir ülkenin tamamı için çatılara kurulan güneş panellerinin karbon azaltma potansiyelinin kent düzeyinde tahmin edilmesinin oldukça zor olduğunu belirtiyor.

Nanjing Normal Üniversitesi ve Çin'deki diğer kurumların yanı sıra ABD ve Singapur'dan araştırmacılar, 2020 yılında Çin'deki 354 kent için yaklaşık 66.000 kilometrekarelik çatı alanını tanımlamak için çok kaynaklı coğrafi mekansal veriler ile makine öğrenimi regresyonu kullandı. Yapılan çalışma, yaklaşık 3,63 milyar ton karbondioksit azalmasına işaret ediyor.

Kentsel alan genişlemesi ve güç karışımı dönüşümünü göz önünde bulunduran araştırmacılar, Çin'in karbon zirvesine ulaşmayı planladığı 2030 yılında yaklaşık 2,72 ila 3,63 milyar ton arasında potansiyel karbondioksit azalması olacağı tahmininde bulunuyor.

Geceleri sürekli güç kaynağı elde etmek ve elektrik şebekesindeki dalgalanmayı azaltmak için çatılardaki güneş panellerini enerji depolama teknolojisi ile birleştirmek gibi yöntemlere dikkat çeken araştırma, çatılardaki güneş panellerinin enerji üretimi esnekliğinin nasıl iyileştirileceğine yönelik daha fazla keşfin gerekliliğine işaret etti.