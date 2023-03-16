Çin'de Çamur Dolu Çukurda Mahsur Kalan Fil Kurtarıldı

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Mengman kasabasında çamur dolu bir çukurda mahsur kalan vahşi Asya fili Pazartesi günü kurtarıldı.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Mengman kasabasında çamur dolu bir çukurda mahsur kalan vahşi Asya fili Pazartesi günü kurtarıldı.

İlk başta başka bir fil, mahsur kalan fili kurtarmayı denedi ancak başarılı olamadı.

Ardından kurtarma görevlileri bir ekskavatör yardımıyla yolu açtı ve mahsur kalan fil bu yolu kullanarak dışarı çıkabildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)