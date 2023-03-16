Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Çamur Dolu Çukurda Mahsur Kalan Fil Kurtarıldı

Güncel Haberler

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Mengman kasabasında çamur dolu bir çukurda mahsur kalan vahşi Asya fili Pazartesi günü kurtarıldı.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Mengman kasabasında çamur dolu bir çukurda mahsur kalan vahşi Asya fili Pazartesi günü kurtarıldı.

İlk başta başka bir fil, mahsur kalan fili kurtarmayı denedi ancak başarılı olamadı.

Ardından kurtarma görevlileri bir ekskavatör yardımıyla yolu açtı ve mahsur kalan fil bu yolu kullanarak dışarı çıkabildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title