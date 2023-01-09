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Çin'de Buz Üstünde Balık Avı

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2023 Buzda Balık Avlama Festivali, Cumartesi günü Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Chengde kentine bağlı Weichang Man ve Moğol Özerk İlçesi'nde düzenlendi.

2023 Buzda Balık Avlama Festivali, Cumartesi günü Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Chengde kentine bağlı Weichang Man ve Moğol Özerk İlçesi'nde düzenlendi. Festivale yaklaşık 1.000 turist katıldı.

Dev balık ağı kullanılarak 20 tonu aşkın gümüş sazan ve kocabaş sazan yakalandı.

Diaoyutai Rezervuarı 533.000 metrekare su alanına sahip. Kışları üzerindeki buz tabakası 80 santimetre kalınlığa ulaşıyor.

70 günden fazla donmuş halde kalan rezervuar, kış balıkçılığı için mükemmel doğal koşullar sağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengde'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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