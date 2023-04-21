Çin'de Büyük Yangınları Önlemek İçin Kapsamlı Güvenlik Denetimleri Yapılacak

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer büyük yangın risklerini bertaraf etmek için kapsamlı güvenlik denetimleri yapılması talimatı verdi.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer büyük yangın risklerini bertaraf etmek için kapsamlı güvenlik denetimleri yapılması talimatı verdi.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi Perşembe günü düzenlediği bir video konferansta, yerel itfaiye birimlerinin özellikle hastaneler, emek yoğun işletmeler, fabrikalar ve depolardaki güvenlik tehlikelerinin giderilmesine odaklanarak en kısa zamanda güvenlik denetimleri gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

İdareye göre, diğer güvenlik risklerinin yanı sıra, yasadışı alt kiralama, yangınla mücadele tesislerinin yetersiz bakımı ve yanıcı ya da patlayıcı maddelerin aşırı depolanmasının önüne geçilmesi için de çaba gösterilecek.

İdare verilerine göre, bu yılın başından 18 Nisan'a kadar ülke çapında toplam 396.000 yangın rapor edilirken, yangınlar 639 kişinin ölümüne ve 2,21 milyar yuan (320,35 milyon ABD doları) değerinde doğrudan mal kaybına sebep oldu.