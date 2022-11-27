Çin'de Büyük Sanayi Şirketlerinin Karları İlk 10 Ayda Yüzde 3 Düştü

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Pazar günü yayımlanan verilere göre ülkenin önde gelen sanayi firmalarının karları senenin ilk 10 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Pazar günü yayımlanan verilere göre ülkenin önde gelen sanayi firmalarının karları senenin ilk 10 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

NBS, her birinin yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının bu dönemde yaklaşık 6,98 trilyon yuana ulaştığını kaydetti.

Bu firmaların birleşik gelirleri, dönem boyunca büyümeyi sürdürdü ve geçen seneye kıyasla yüzde 7,6 artışla 111,78 trilyon yuana çıktı.

NBS, Ocak-Ekim döneminde 41 ana sektörden toplam 19'unun kar açısından büyüme kaydettiğini belirtti. Petrol ve doğalgaz çıkarma sektöründe karlar geçen senenin aynı dönemine göre 1,1 kat artarken, kömür madenciliği ve yıkama endüstrisi karda yüzde 62 oranında artış bildirdi.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhu Hong, genel kar düşüşüne rağmen sanayi firmalarının faaliyet karı yapısının iyileşmeyi sürdürdüğünü ve endüstri zincirinin orta ve alt seviyesinde yer alan bazı firmaların kar marjlarında belirgin bir artış kaydettiğini söyledi.