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Çin'de Büyük Ölçekli Petrol Saha Keşfedildi

2 Aralık 2023 12:49 Son Güncelleme: 12:51 Abone Ol

Çin'in Gansu eyaletinin Huanxian ilçesindeki Hongde petrol sahasında yapılan sondaj çalışması sonucunda, PetroChina'nın bir kolu olan Changqing Petrol Sahası, ilçede 100 milyon tondan fazla jeolojik rezervi olan büyük ölçekli, iyi korunmuş bir petrol sahası keşfetti.