Çin'de Büyük Ölçekli Petrol Saha Keşfedildi
Çin'in Gansu eyaletinin Huanxian ilçesindeki Hongde petrol sahasında yapılan sondaj çalışması sonucunda, PetroChina'nın bir kolu olan Changqing Petrol Sahası, ilçede 100 milyon tondan fazla jeolojik rezervi olan büyük ölçekli, iyi korunmuş bir petrol sahası keşfetti.
QİNGYANG, 2 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Huanxian ilçesindeki Hongde petrol sahasında yapılan sondaj çalışması görülüyor, 30 Kasım 2023.
PetroChina'nın bir kolu olan Changqing Petrol Sahası, ilçede 100 milyon tondan fazla jeolojik rezervi olan büyük ölçekli, iyi korunmuş bir petrol sahası keşfetti. (Fotoğraf: Changqing Petrol Sahası/Xinhua aracılığıyla)