Çin'de Büyük Bir Sulama Sisteminin Temeli Atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Büyük Bir Sulama Sisteminin Temeli Atıldı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Büyük Bir Sulama Sisteminin Temeli Atıldı

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi günü, 66.000 hektarın üzerinde bir ekilebilir alana su temin edecek bir sulama sisteminin yapımına başlandı.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi günü, 66.000 hektarın üzerinde bir ekilebilir alana su temin edecek bir sulama sisteminin yapımına başlandı. Guiping kentinde yer alan Dateng Boğazı Su Koruma Projesi'nin sulama sistemi, Çin'in bu yıl yapımını planladığı en büyük sulama sistemlerinden biri. Toplam 8 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) yatırımla kurulacak sistem yaklaşık 60 ayda tamamlanacak.

Sistemin kapsadığı sulama alanında, Guangxi'nin en büyük hububat ve şeker yetiştiricileri bulunuyor. Çin; iç talebi artırma, ekonomisini dengede tutma ve yüksek kaliteli kalkınmaya destek olma çabalarının bir parçası olarak su koruma projelerinin yapımına hız veriyor. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Çin'in su koruma tesislerine yaptığı yatırımın bu yılın ilk dört ayında yıllık bazda yüzde 45,5 artışla 195,8 milyar yuana yükseldiğini söyledi. Çin 2022 yılında toplam tutarı yaklaşık 800 milyar yuan olan 30'un üzerinde su koruma projesinin yapımını başlatmayı planlıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title