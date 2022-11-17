Çin'de Büyük Bir Demir Cevheri Madeni Projesinin Temeli Atıldı

SHENYANG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen çelik üreticisi Ansteel, Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde 22,9 milyar yuan (yaklaşık 3,25 milyar ABD doları) değerinde bir yeraltı demir cevheri madeni projesinin temelini attı.

SHENYANG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen çelik üreticisi Ansteel, Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde 22,9 milyar yuan (yaklaşık 3,25 milyar ABD doları) değerinde bir yeraltı demir cevheri madeni projesinin temelini attı.

Anshan şehrinin Qianshan bölgesinin 7 kilometre güneybatısında bulunan Xi'anshan madeninin yılda 30 milyon ton demir cevheri ve 10 milyon ton demir cevheri konsantresi üreteceği tahmin ediliyor.

Ansteel Maden Limited Şirketi Başkanı Dai Zhihao'ya göre, 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan proje, 1,3 milyar ton demir cevheri rezerviyle ülkenin en büyük yeraltı tek cevher gövdeli demir cevheri madeni olacak.

Çin Demir ve Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, temel atma töreninde, "Xi'anshan demir cevheri madeni, Çin'in demir cevheri tedarik kapasitesini geliştirmek ve çelik sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek için büyük önem taşıyor" dedi.

Çin'de çelik sektörünün beşiği olarak bilinen Ansteel, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ülkenin ilk demir çelik devi olarak faaliyete geçmişti.

Çin, 2022'nin ilk 10 ayında 917 milyon tonu aşan ithalatıyla dünyanın en büyük demir cevheri ithalatçısı konumunda bulunuyor.