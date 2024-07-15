Çin'de Burun Flütü Çalan Sanatçının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Çin'deki Li etnik azınlığının ahşap ve bambudan yapılan burun flütü çalan bir sanatçının çeşitli görüntüleri ortaya çıktı. Bu ilginç çalgıyla müzik yapma yöntemi, dikkatleri üzerine çekiyor.
ÇEKİM TARİHİ: 14 Temmuz 2024
KONUM: Wuzhishan, Çin
Burun flütü çalan sanatçının çeşitli görüntüleri
Hiç burnuyla flüt çalan birini gördünüz mü? Burun flütü, Çin'deki Li etnik azınlığının ahşap ve bambudan yapılan bir çalgısı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhishan'dan bildiriyor. (XHTV)