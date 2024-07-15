Çin'de Burun Flütü Çalan Sanatçının Görüntüleri Ortaya Çıktı

ÇEKİM TARİHİ: 14 Temmuz 2024

KONUM: Wuzhishan, Çin

Burun flütü çalan sanatçının çeşitli görüntüleri

Hiç burnuyla flüt çalan birini gördünüz mü? Burun flütü, Çin'deki Li etnik azınlığının ahşap ve bambudan yapılan bir çalgısı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhishan'dan bildiriyor. (XHTV)