Çin'de Buluş Patentlerinin Sanayide Kullanım Oranı Artıyor

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu, ülkenin çok sayıda patentin dönüştürülüp sanayide kullanılmasını etkin şekilde teşvik etmesiyle 2020'de yüzde 44,9 olan kurumsal buluş patentlerinin sanayide kullanım oranının 2024'te yüzde 53,3'e yükseldiğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) fikri mülkiyet alanında elde edilen başarıları açıklayan Shen, haziran ayı itibarıyla geçerli yerli buluş patenti sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 5,01 milyona ulaştığını belirtti. Shen, yüksek değerli buluş patenti sahipliğinin de 10.000 kişide 15,3'e ulaştığını kaydetti.

Çin'de Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık 48,96 milyon geçerli tescilli ticari marka bulunduğunu belirten Shen, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış anlamına geldiğini vurguladı.

Çin'de işletmelerin teknolojik inovasyondaki baskın konumunun artmaya devam ettiğine dikkat çeken Shen, haziran itibarıyla ülkede geçerli buluş patentine sahip 524.000 yerli işletme bulunduğunu ifade etti. Söz konusu işletmelerin sahip olduğu toplam geçerli buluş patenti sayısının 3,7 milyona ulaştığını belirten Shen, bunun ülkedeki toplam sayının yüzde 74,4'ünü oluşturduğunu ve 13. Beş Yıllık Plan döneminin (2016-2020) sonuna kıyasla yüzde 6,1 puan artış anlamına geldiğini söyledi.

Bu ilerlemenin, işletmeler tarafından yapılan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının Çin'deki toplam sosyal Ar-Ge yatırımlarının dörtte üçünü oluşturduğu gerçeğiyle son derece tutarlı olduğunun altını çizen Shen'e göre bu, inovasyon kabiliyetleri sürekli gelişen işletmelerin, yeni teknoloji üretiminin ana kaynağı haline geldiklerini gösteriyor.

Çin'de Haziran 2025 itibarıyla geçerli yerli buluş patentlerinde en yüksek büyüme oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1'lik artışla bilgi teknolojisi yönetimi yöntemleri, yüzde 22,7'lik artışla bilgisayar teknolojisi ve yüzde 19,8'lik artışla tıbbi teknoloji alanlarında görüldüğünü kaydeden Shen, bu rakamların geçerli yerli buluş patentlerinin ortalama büyüme oranına göre önemli ölçüde yüksek olduğunu vurguladı.