Çin'de Buharda Pişen Çöreklerin Yapıldığı Dükkan

ÇEKİM TARİHİ: 21 Ocak 2024

1. Buharda pişen çöreklerin yapıldığı dükkandan çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nantong kentinde buharda çörek pişirilen küçük bir dükkan, inanılmaz yükseklikteki buharlı pişirme setiyle popüler bir mekan haline geldi.

7 metre yüksekliğindeki buharlı pişirme seti 57 raftan oluşuyor. Mağaza çalışanları pişirme katlarına asansörle ulaşabiliyor.

Dükkanda çalışan pasta şefi, Bahar Bayramı'nın yaklaşmasıyla buharda pişen çöreklere talebin arttığını ve bu nedenle daha fazla pişirme rafı kullanmak durumunda kaldıklarını söyledi.

"Geleneksel buharda pişmiş çöreklerimiz pirinç şarabıyla mayalanıyor. Tadı çok güzel. Sakız gibi bir dokusu ve özel bir lezzeti var. Çöreklerimiz yerel halk arasında çok popüler. Yeni Yıl yaklaştığı için talep çok fazla, bu nedenle buharlı pişirme seti her zamankinden daha da yüksek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nantong'dan bildiriyor. (XHTV)