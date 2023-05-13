Çin'de Bu Yıl Kara-Deniz Ticaret Koridoru Üzerinden 300.000'den Fazla Konteyner Sevk Edildi

NANNİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Limanı'ndan ayrılan ve Endonezya'dan yük taşıyan bir yük treninin üç gün içinde Çin'in güneybatısındaki Chongqing'e varması planlanıyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Qinzhou Limanı'nın havadan çekilmiş fotoğrafı, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

NANNİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Limanı'ndan ayrılan ve Endonezya'dan yük taşıyan bir yük treninin üç gün içinde Çin'in güneybatısındaki Chongqing'e varması planlanıyor.

Çin Demiryolları Nanning Grubu Ltd. Şti.'ye göre bu yıl Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda, demiryolunun intermodal yük trenleriyle 300.000 TEU'dan (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) fazla konteyner taşındı ve bu rakam geçen yıla göre yüzde 14 artış kaydetti.

Nanning Gümrüğü'nün istatistiklerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde, malzeme ve yeni enerji endüstrilerinin yeni batı kara-deniz koridoru boyunca dış ticareti destekledi.

Benzer şekilde nikel-kükürt, ferronikel ve spodumen gibi toplam 40.000 ton yeni enerji ham maddesi bu yıl Qinzhou Limanı üzerinden yeni batı kara-deniz koridoru boyunca ithal edildi ve bu rakam geçen yıla göre 37 kat arttı.

Qinzhou Limanı üzerinden güzergah boyunca ilgili eyaletlere, bölgelere ve belediyelere yapılan ithalat ve ihracatın toplam değeri, yıllık bazda yüzde 77,4 artışla 31,89 milyar yuan (yaklaşık 4,59 milyar ABD doları) oldu.

Qinzhou Limanı'nın doğu tren istasyonu müdür yardımcısı Zhao Jian, bu yıl Sichuan, Guangxi ve Chongqing'de üretilen otomobil parçalarında yeni batı kara-deniz koridorunda en büyük ihracat artışının görüldüğünü ve ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandığını söyledi. Bu bağlamda en büyük ithalat artışı ise Tayland'dan yapılan katı yağlarda görüldü ve ithalat geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde arttı.

2017 yılında başlatılan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısındaki eyaletler ve ASEAN üye ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi konumunda.

Chongqing ise koridorun ulaşım merkezi halinde. Guangxi'nin Beibu Körfezi'ndeki limanlar, Singapur ve diğer ASEAN üyelerindeki limanlara ulaşmak için kullanılıyor ve koridor Çin'in batıdaki şehirlerini Orta Asya, Güney Asya ve Avrupa'ya bağlıyor.

Çin'de 17 eyalet ve 61 şehri kapsayan koridor, erişimini 119 ülke ve bölgede 393 limana genişletti.