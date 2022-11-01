Çin'de Borsada İşlem Gören Şirketlerin Net Karı Yılın İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 2,46 Arttı

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Halka Açık Şirketler Birliği'nin verileri, ülke borsasında işlem gören şirketlerin, yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,46 artışla 4,75 trilyon yuan (yaklaşık 659 milyar ABD doları) net kar elde ettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Halka Açık Şirketler Birliği'nin verileri, ülke borsasında işlem gören şirketlerin, yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,46 artışla 4,75 trilyon yuan (yaklaşık 659 milyar ABD doları) net kar elde ettiğini gösterdi.

Birlik, Shanghai, Shenzen ve Beijing menkul kıymetler borsalarında yer alan 4.945 firmanın yılın üçüncü çeyreğindeki mali tablolarına dayanarak, bu şirketlerin toplam faaliyet gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,51 artarak 52,37 trilyon yuana ulaştığını açıkladı.

Veriler, borsada işlem gören finans sektörü dışındaki firmaların söz konusu dönemde finans kuruluşlarından daha yüksek gelir artışı kaydettiğini gösterdi. Beijing Menkul Kıymetler Borsası'ndaki firmalar gelir artışında başı çekerken, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji inovasyon tahtasındaki şirketler en yüksek net kar artışını kaydetti.

Birliğe göre, 4.945 şirketin gelir ve net karı yalnızca yılın üçüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,09 ve yüzde 0,69 arttı.

Veriler, toptan ve perakende satış, fotovoltaik enerji, enerji bataryaları ve yeni enerjili araçlar da dahil olmak üzere sektörlerdeki firmaların net karının yılın üçüncü çeyreğinde yüksek performans gösterdiğini ortaya koydu.

Çin finans piyasasına yılın ilk dokuz ayında 300 firma eklendi ve bunların 246'sı, kayıt bazlı halka arz sistemiyle piyasaya girerek 360 milyar yuandan fazla para topladılar.