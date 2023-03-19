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Çin'de Borsa Yatırımcılarının Sayısı Şubat'ta 1,67 Milyon Arttı

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Çin'de Borsa Yatırımcılarının Sayısı Şubat'ta 1,67 Milyon Arttı

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'deki borsa yatırımcılarının sayısı Şubat ayında 1,67 milyondan fazla arttı.

Çin'de Borsa Yatırımcılarının Sayısı Şubat'ta 1,67 Milyon ArttıÇin'in başkenti Beijing'deki Beijing Borsası'nın görünümü, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'deki borsa yatırımcılarının sayısı Şubat ayında 1,67 milyondan fazla arttı.

Çin Menkul Kıymetler Emanet ve Takas Limited Şirketi'nin verilerine göre bu rakam bir önceki aya göre borsaya gelen yatırımcı sayısının yüzde 98,48 arttığını gösterdi.

Verilere göre geçen ayın sonunda Çin borsasındaki yatırımcıların sayısı 214,65 milyonu aştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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