Çin'de Borsa Yatırımcılarının Sayısı Ağustos'ta 1,25 Milyon Arttı Güncel Haberler Yeni açıklanan verilere göre, Çin'deki borsa yatırımcılarının sayısı Ağustos ayında, Temmuz ayı sonuna oranla 1,25 milyon arttı. Yeni açıklanan verilere göre, Çin'deki borsa yatırımcılarının sayısı Ağustos ayında, Temmuz ayı sonuna oranla 1,25 milyon arttı. Çin Menkul Kıymetler Emanet ve Takas Limited Şirketi'ne göre, artış yaklaşık 1,24 milyon bireysel ve 3.500 bireysel olmayan yatırımcıdan oluşuyor. Verilere göre, geçen ayın sonunda Çin borsasındaki yatırımcı sayısı 208,6 milyonu buldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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