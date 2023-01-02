Çin'de Bir Zamanlar Küçülen Hulun Gölü'nde Su ve Canlı Faaliyeti Arttı

HOHHOT, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan ve ülkenin dördüncü büyük tatlı su gölü olan Hulun Gölü'nde son yıllarda artan koruma çalışmaları sayesinde sulak alanlar genişlerken, sulak alanların ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğinde de...

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hulun Buir kentinde bulunan Hulun Gölü sulak alanında göçmen kuşları gösteren ekran görüntüsü, 13 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Wang Xuebing/Xinhua)

HOHHOT, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan ve ülkenin dördüncü büyük tatlı su gölü olan Hulun Gölü'nde son yıllarda artan koruma çalışmaları sayesinde sulak alanlar genişlerken, sulak alanların ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğinde de iyileşme kaydedildi.

Hulun Buir kentindeki Hulun Gölü Ulusal Doğa Koruma İdaresi'nin verdiği bilgiye göre, Hulun Gölü'nde suyla kaplı alan 10 yıl öncesine göre yaklaşık 500 kilometrekare artışla 2.244,3 kilometrekareye yükseldi.

İdare, göldeki su hacminin de rekora yakın bir değer olan 13,97 milyar metreküpe ulaştığını söyledi.

Bunun sonucu olarak bir zamanlar küçülme yaşanan göldeki sulak alan ekolojisi kademeli olarak düzelirken bölgedeki biyolojik çeşitlilik de iyileşmesini sürdürdü. 2016 yılından bu yana bölgede gözlenen kuş türü sayısı 333'den 345'e, memeli hayvan türü sayısı ise 35'den 38'e çıktı.

Hulun Gölü, Çin'in kuzeyindeki çayırların ekolojik güvenliğinde önemli bir rol oynuyor. Göl, 2002 yılında uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesine dahil edildi.

Bundan öncesinde, yıllar süren kuraklık ve insan kaynaklı faaliyetlerin aşırılığı, gölde ve gölün etrafındaki sulak alanlarda küçülme yaşanmasına sebep olmuş, bu da yaban hayatı popülasyonunda düşüşü beraberinde getirmişti.

İç Moğolistan, Hulun Gölü'nü daha iyi korumak için geçtiğimiz yıllarda çayır ekolojik korumasının artırılması, sanayi yapısının iyileştirilmesi ve sulak alan ekosisteminin restorasyonu gibi bir dizi önlemi uygulamaya koydu ve koruma faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

2021 yılında Hulun Buir kenti, Hulun Gölü havzasında ekolojik ve çevre koruması için 1,1 milyar yuanın (158 milyon ABD doları) üzerinde yatırımla beş yıllık bir planı uygulamaya başladı.