Çin'de Bir Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Haberler

GUİYANG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ilçesinde kurtarma ekipleri olay yerinde raydan çıkan bir trenden bir yolcuyu tahliye ediyor, 4 Haziran 2022. Çin Devlet Demiryolu Grubu Ltd. Şti'ye göre, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Rongjiang ilçesinde Cumartesi sabahı 10.30 sularında bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu bir tren makinisti yaşamını yitirdi, sekiz kişi de yaralandı. Şirket, Guiyang'dan Guangzhou'ya giden D2809 treninin iki vagonunun, tren Rongjiang istasyonuna varmak üzereyken çamur ve kayaların kayması sonucu raydan çıktığını bildirdi.

Xinhua / Güncel