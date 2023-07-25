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Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alınarak yerine ÇKP Dış İlişkiler...

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Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alınarak yerine ÇKP Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang atandı.

Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alınarak yerine ÇKP Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang atandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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