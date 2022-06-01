Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha ilçesinin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanına göre, ilçedeki bir pirinç eriştesi restoranında Çarşamba sabahı yerel saatle 6.30 sularında meydana gelen patlamada 10.

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha ilçesinin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanına göre, ilçedeki bir pirinç eriştesi restoranında Çarşamba sabahı yerel saatle 6.30 sularında meydana gelen patlamada 10.30 itibarıyla bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Yaralıların tamamı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yerel itfaiye, kamu güvenliği ve acil durum departmanları kurtarma operasyonuna katıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Changsha Haziran Hunan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title