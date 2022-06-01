Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı - Haberler

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha ilçesinin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanına göre, ilçedeki bir pirinç eriştesi restoranında Çarşamba sabahı yerel saatle 6.30 sularında meydana gelen patlamada 10.30 itibarıyla bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Yaralıların tamamı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yerel itfaiye, kamu güvenliği ve acil durum departmanları kurtarma operasyonuna katıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Xinhua / Güncel