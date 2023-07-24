Çin'de bir ortaokulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yapılan ön incelemede, spor salonunun çatısına yasadışı olarak perlit koyulduğu ve yağmurda içine su çekerek çökmesine neden olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, inşaat şirketinin yetkilileri gözaltına alındı.
QİQİHAR, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde Pazar günü bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Yapılan ön incelemede inşaat işçilerinin, spor salonuna bitişik bir eğitim binasının inşaatı sırasında spor salonunun çatısına yasadışı olarak perlit koydukları tespit edildi. Yağmurda içine su çeken ve ağırlaşan perlit, çatının çökmesine neden oldu.
Olay hakkındaki derinlemesine soruşturma devam ederken, inşaat şirketinin yetkilileri gözaltına alındı.