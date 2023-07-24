Çin'de bir ortaokulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yapılan ön incelemede, spor salonunun çatısına yasadışı olarak perlit koyulduğu ve yağmurda içine su çekerek çökmesine neden olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, inşaat şirketinin yetkilileri gözaltına alındı.