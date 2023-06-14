Çin'de Bir Milli Parkta İki Marmot Kavga Ederken Görüntülendi
Güncel Haberler
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Qilian Dağı Milli Parkı'nda yakın zamanda iki marmot kavga ederken görüntülendi.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Qilian Dağı Milli Parkı'nda yakın zamanda iki marmot kavga ederken görüntülendi.
Olay sırasında bir başka marmotun kavgayı yatıştırmaya çalıştığı ama başaramadığı görüldü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel