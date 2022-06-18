Çin'de Bir Fabrikada Meydana Gelen Patlamada 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

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Çin'de Bir Fabrikada Meydana Gelen Patlamada 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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Çin'de Bir Fabrikada Meydana Gelen Patlamada 6 Kişi Hayatını Kaybetti

LANZHOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin Cuma günü verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada kayıp olan 6 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

LANZHOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin Cuma günü verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada kayıp olan 6 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Patlama, Perşembe günü 18.58'de eyaletin merkezi Lanzhou'daki bir kimya fabrikasında meydana geldi. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin tedavisi tamamlanıp taburcu edilirken diğer yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından gönderilen bir çalışma ekibi, patlama bölgesine ulaştı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Güncel Haberler

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