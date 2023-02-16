Çin'de Bir Binada Çıkan Yangında 6 Kişi Öldü, 28 Kişi Yaralandı
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NANJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde Perşembe sabahı bir binada çıkan yangında 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
NANJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde Perşembe sabahı bir binada çıkan yangında 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre Suzhou şehrinin Xiangcheng bölgesine bağlı Weitang kasabasında sabah saat 06.07 civarında çıkan yangın yaklaşık bir saat sonra söndürüldü.
Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel