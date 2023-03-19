Çin'de Bir Aracın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsünün İmdadına Yoldan Geçenler Yetişti
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beihai kentinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü bir aracın altında kaldı.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beihai kentinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü bir aracın altında kaldı.
Yoldan geçenler sürücüye yardım etmek için hemen olay yerine koşup aracı kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beihai'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel