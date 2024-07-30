Çin'de bir aracın altında kalan çocuk kurtarıldı
Çin'in güneyindeki Dongguan kentinde bir çocuk yanlışlıkla bir arabanın kör noktasına girerek aracın altında kaldı. Polis memurları ve yoldan geçenler arabayı kaldırıp çocuğu kurtarmak için hızla harekete geçti. Sağlık kontrolünden geçen küçük çocuğun olayı küçük sıyrıklarla atlattığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
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1. Bir araç sürücüsünün önünden geçen çocuğu fark etmeyip altına aldığı güvenlik kamerası görüntüleri
2. Kurtarılan çocuktan çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Dongguan kentinde bir çocuk yanlışlıkla bir arabanın kör noktasına girerek aracın altında kaldı.
Polis memurları ve yoldan geçenler arabayı kaldırıp çocuğu kurtarmak için hızla harekete geçti.
Sağlık kontrolünden geçen küçük çocuğun olayı küçük sıyrıklarla atlatttığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)