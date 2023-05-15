Çin'de Bir ABD Vatandaşı Casusluk Suçlamasıyla Müebbet Hapse Çarptırıldı

NANJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Suzhou Belediyesi Orta Halk Mahkemesi, bir kişiyi casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezasına mahkum etti.

NANJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Suzhou Belediyesi Orta Halk Mahkemesi, bir kişiyi casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Pazartesi günü mahkeme, Çin'in Hong Kong kentinde kalıcı oturum izni ve ABD pasaportu bulunan John Shing-wan Leung'a müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme kararına göre, 1 Mayıs 1945 doğumlu Leung ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılacak ve 500.000 yuan (yaklaşık 71.800 ABD doları) tutarındaki kişisel mal varlığına da el konulacak.

Mahkemenin verdiği bilgiye göre Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentindeki devlet güvenlik yetkilileri, Leung'un casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenmeleri üzerine 2021'in Nisan ayında Leung'a karşı zorunlu tedbirler almıştı.