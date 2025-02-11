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Çin'de Binek Otomobil Üretimi ve Yeni Enerjili Araçlarda Büyüme

Çin'de Binek Otomobil Üretimi ve Yeni Enerjili Araçlarda Büyüme
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Çin'in binek otomobil üretimi ocak ayında geçen yıla göre yüzde 3,6 artış gösterirken, yeni enerjili araçların üretimi yüzde 25,8 artışla dikkat çekti. İhracatta da benzer bir başarı sağlandı.

BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'de ocak ayında binek otomobil üretimi istikrarlı büyüme kaydederken, yeni enerjili araçlar da güçlü performans sergiledi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin salı günü açıkladığı verilere göre Çin'in binek otomobil üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla yaklaşık 2,11 milyon adete ulaşırken, Çin'in binek otomobil ihracatıysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 380.000 adede yükseldi.

Ocak ayında yeni enerjili binek araç üretimi, önceki yıla göre yüzde 25,8 artışla 940.000, satışlarıysa yüzde 10,5 artışla 744.000 adede ulaştı.

Verilere göre yeni enerjili binek araç ihracatı geçen ay ülkenin toplam otomobil ihracatının yüzde 35,9'unu oluşturarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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