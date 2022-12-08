Çin'de Binek Otomobil Satışları Kasım'da Düştü

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan otomobil endüstrisi verileri, ülkedeki binek otomobil piyasasının Kasım ayında perakende satışlardaki düşüşle beraber küçüldüğünü gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, yaklaşık 1,65 milyon binek otomobil Kasım ayında perakende olarak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 düşüşle satıldı.

Ocak ila Kasım ayları arasında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 18,37 milyon binek otomobil satıldı. Binek otomobillerin ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 56 artışla 2,1 milyon adede ulaştı.

Birlik, Haziran ayında yürürlüğe giren otomobil satın alma vergisindeki indirim politikasının otomobil satışlarına büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

İndirim politikası ile 1 Haziran ile 31 Aralık arasında satın alınan, 300.000 yuanın (yaklaşık 43.103 ABD doları) altında ve motor hacmi 2 litreden düşük olan binek otomobiller için satın alma vergisi yarıya indirildi.

Normalde otomobilin etiket fiyatının yüzde 10'u olan vergi, yeni uygulamayla yüzde 5 oldu.