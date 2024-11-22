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Çin'de Binek Otomobil Satışları Ekim'de Yüzde 11,3 Arttı

Çin'de Binek Otomobil Satışları Ekim'de Yüzde 11,3 Arttı
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Çin Binek Otomobil Derneği, Ekim ayında binek otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 11,3 artarak 2,26 milyon adede ulaştığını bildirdi. Yeni enerjili araç satışları ise önemli bir artış gösterdi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'de binek otomobil perakende satışlarının Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttığını belirtti.

CPCA verilerine göre, bir hafta süren Ulusal Gün tatili ve ulusal takas programı gibi politikaların etkisiyle geçen ay toplam 2,26 milyon binek araç satıldı.

CPCA'ya göre bu araçlar arasında yeni enerjili araçların (NEV) satışları ekim ayında yaklaşık 1,2 milyon adede yükselirken, benzinli araç satışları 1,07 milyon adede düştü.

Dernek, Çin'in "Çifte 11" alışveriş festivali ve 15-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 22. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nın etkisiyle kasım ayında da binek araç satışlarının artmaya devam etmesini beklediğini açıkladı.

CPCA, kasım ayında binek otomobil satışlarının yıllık yüzde 15,4 artışla 2,4 milyon adede, NEV perakende satışlarının ise 1,28 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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