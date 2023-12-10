Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Binek Otomobil Satışları Arttı

Çin'de Binek Otomobil Satışları Arttı

10 Aralık 2023 11:46 Son Güncelleme: 11:48 Abone Ol

Çin'in binek otomobil perakende satışları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 2,08 milyon adede ulaştı. Binek araç üretimi ise yüzde 25 artarak 2,64 milyon adede ulaştı.