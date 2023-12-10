Çin'de Binek Otomobil Satışları Arttı
Çin'in binek otomobil perakende satışları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 2,08 milyon adede ulaştı. Binek araç üretimi ise yüzde 25 artarak 2,64 milyon adede ulaştı.
BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in binek otomobil perakende satışları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 2,08 milyon adede ulaştı.
Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre toplam binek otomobil satışları yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 19,34 milyon adedi aştı.
Binek araç üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 2,64 milyon adedi buldu.
Birlik, binek araç ihracatının geçen ay, bir yıl öncesine göre yüzde 50 artışla 378.000 adede yükseldiğini ve yeni enerjili araçların toplamın yüzde 23,5'ini oluşturduğunu söyledi.