Çin'de Binek Otomobil Satışları Aralık 2022'de Arttı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen Chengdu Otomobil Fuarı'nda BYD'nin bir otomobilinin fotoğrafını çeken ziyaretçiler, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'de otomobil sektörüne ilişkin Salı günü yayınlanan veriler, perakende satışların artışıyla ülkenin binek otomobil pazarının Aralık 2022'de büyüdüğünü gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, ülkede Aralık 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 2,17 milyon binek otomobil perakende kanalları yoluyla satıldı.

Ocak ayından Aralık ayına kadar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artışla 20,54 milyon binek otomobil satıldı.

Birlik, otomobil satın alma vergisi indirimi politikasının Haziran ayında uygulamaya konulmasından bu yana araç satışlarına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu bildirdi.

Bu politika, 1 Haziran - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında satın alınan, değeri 300.000 yuanın (yaklaşık 43.103 ABD doları) altında ve motor hacmi 2 litreden düşük binek otomobiller için uygulanan satın alma vergisini yarı yarıya düşürdü.

Genellikle aracın etiket fiyatının yüzde 10'u olarak uygulanan vergi, şu an yüzde 5'e düşürülmüş durumda.