Çin'de Binadan Düşen Parçalar 8 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

SHİJİAZHUANG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde Cumartesi akşamı bir binanın üzerindeki dekoratif yapının yaklaşık 12 metre yükseklikten düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre olay, Hebei'nin merkezi Shijiazhuang'ın Luquan bölgesinde sağanak yağmur sırasında meydana geldi. Yağmurdan kaçmak için binanın altına sığınan 9 kişi düşen yapı parçalarının altında kaldı. Bölge yönetimi, halen hastanede bulunan 1 kişinin durumunun stabil olduğunu bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Xinhua / Güncel