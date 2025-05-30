Çin'de Bilimsel Okuryazarlık Oranı Artış Gösterdi

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yapılan bir ankete göre ülke nüfusunun bilimsel okuryazarlığında artış yaşandı. Ulusal Bilim ve Teknoloji Çalışanları Günü öncesinde yayımlanan ankete göre bu durum, inovasyon odaklı kalkınma için güçlü bir işgücünün ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği'nin cuma günü açıkladığı anketin bulguları, 18-69 yaş aralığında Çin vatandaşlarının yüzde 44,07'sinin, diğer bir ifadeyle yaklaşık 440 milyon kişinin temel bilimsel okuryazarlığa sahip olduğunu, yüzde 15,37'sininse bilimsel okuryazarlık kriterlerinin tamamını karşıladığını gösterdi.

Geçtiğimiz yıl açıklanan anketin 13'üncüsünde bu oran yüzde 14,14 olarak belirlenmişti.

Çin vatandaşlarının bilimsel okuryazarlığını belirlemeye yönelik 14. ulusal anket ise 2024 yılında gerçekleştirildi ve ankette katılımcılar ilk kez dereceli bir değerlendirme sistemi kullanılarak dört seviyede sınıflandırıldı. 85 ve üzeri puan alanlar üst düzey bilimsel okuryazarlık, 70 ve üzeri puan alanlar bilimsel okuryazarlık, 55 ve üzeri puan alanlar temel bilimsel okuryazarlık ve 54 ve altı puan alanlarsa düşük düzey bilimsel okuryazarlık seviyesinde değerlendirildi.

Sonuçlara göre ilk üç seviye arasında 1: 7: 19 oranında piramit benzeri bir dağılım bulunuyor. Ortalama 68 puanla temel bilimsel okuryazarlık seviyesinde yer alan yaklaşık 440 milyon vatandaş, bilimsel bilgiyi orta düzeyde anlayıp uygulayabilme yeteneğine sahip.

Ankette bilimsel okuryazarlık, "bilimsel ilkeleri benimseme, eleştirel düşünme ilkelerini uygulama, temel metodolojileri kavrama ve gerçek dünyadaki sorunları çözmekte bilgiyi kullanma becerisi" olarak tanımlanıyor.

Çin, 2021 yılında Devlet Konseyi tarafından yayımlanan halkın bilim okuryazarlığına yönelik bir eylem planı (2021-2035) kapsamında, bilimsel okuryazar nüfusunu 2025 yılına kadar toplam nüfusunun yüzde 15'inin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Derneğe göre anket sonuçlarının analizi, temel bilimsel okuryazarlığa sahip bireylerin modern kalkınma ve bilimsel üretim taleplerini karşılama konusunda iyi donanıma sahip olduklarını ve ekonomik ve sosyal ilerleme ve teknolojik yenilik için önemli bir insan kaynağı sağladıklarını ortaya koyuyor.

Dernek, Çin vatandaşlarının bilimsel okuryazarlığının sürekli olarak geliştirilmesi için sağlam bir temel bulunduğuna da dikkat çekti.

Anketi gerçekleştiren Çin Bilim Popülerliğini Artırma Araştırma Enstitüsü, kademeli değerlendirme yönteminin, bölgesel ve demografik farklılıklar hakkında daha kesin bilgiler elde edilip hedeflenen bilimsel eğitim politikalarının formüle edilmesine imkan sağladığını söyledi.

Enstitüye göre uluslararası değerlendirme standartlarına uygun olarak tasarlanan ve Çin bağlamına uyarlanan anket, bilimsel okuryazarlık durumu, bilim ve teknolojiye yönelik tutum, bilimsel bilgi edinme yolları ve bilimi popülerleştirme faaliyetlerine katılım gibi alanları kapsıyor.

Anketin hedef kitlesinin 18 ila 69 yaş arasındaki Çin vatandaşları olduğu belirtildi.